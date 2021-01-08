295 новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

Общее число больных превысило 38,5 тысячи

В Челябинской области выявлено еще 295 больных коронавирусом. По информации министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 8 января, в регионе зафиксировано 38 516 человек с COVID-19. При этом за сутки из больниц было выписано 115 жителей области.



«Больных COVID-19 — 13 703 человека. За прошедшие сутки выписаны 115 человек. Всего 23 409 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Девять человек с коронавирусом умерло за минувшие сутки. У пятерых из них болезнь была выявлена в качестве основной. Самой старшей из умерших стала 89-летняя женщина.



«За прошедшие сутки умерло 9 человек. От COVID-19: пациентка, 59 лет; пациент, 66 лет; пациентка, 36 лет; пациент, 89 лет; пациентка, 67 лет. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 59 лет; постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 69 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года; хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 74 года»,— добавили в Минздраве региона.

Отметим, что за время пандемии было проведено 1 242 514 исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19. За прошедшие сутки сделали 4 954 теста.