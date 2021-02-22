263 южноуральца вылечились от коронавируса за сутки

Лечение продолжают более 5,5 тысяч жителей Челябинской области

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 226 человек, включая одного школьника. На сегодняшний день, 22 февраля, по данным регионального Минздрава зафиксировано 50895 случаев заболевания COVID-19. В ведомстве сообщили, сколько южноуральцев продолжают лечение.

«В региональных больницах остаются 5526 пациентов. Граждане, не имеющие признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в Минздраве.

За сутки выздоровело 263 южноуральца. Всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 43335 человек.

«За прошедшие сутки умерло 9 пациентов. От коронавируса — 6 человек, от других причин — 3 человека»,— добавили в ведомстве.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за прошедшие сутки протестировано 8724 южноуральца, всего медики провели 1 579 420 исследований.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут сдать бесплатный тест на COVID-19 в крупных ТРК. Адреса и время работы лабораторий можно узнать в нашем материале.