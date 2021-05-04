104 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за прошедшие сутки

Столько же жителей региона было выписано из больниц

Коронавирус в Челябинской области подтвердился еще у 104 жителей. Всего на утро вторника, 4 мая, общее число выявленных случаев, по информации регионального министерства здравоохранения, достигло отметки в 60 527 человек. 54 936 из них выздоровели и выписаны из больниц.

«За прошедшие сутки выписаны 104 человека. Всего 54 936 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 — 2 916 человек. За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 — пять человек, от других причин — два человека», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, всего за время пандемии было проведено 2 058 534 исследования методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки было сделано 2 205 подобных тестов.