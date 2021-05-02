103 южноуральца выписаны из ковидных госпиталей за сутки

За этот же период заболели 106 жителей Челябинской области

На утро 2 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 60 318 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 106 южноуральцев. Обновленную статистику опубликовал региональный Минздрав.

По данным ведомства, на сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении находятся 2924 человека. Те южноуральцы, которые не имеют клинических признаков болезни, а также хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков.

«За прошедшие сутки выписаны 103 человека. Всего 54 731 пациент выздоровел и выписан из больниц»,— сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За сутки скончались восемь человек, среди которых шесть — от коронавируса и двое — от других причин.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на COVID-19. Так, всего медики провели 2 052 024 исследования, 6999 из которых — за прошедшие сутки.