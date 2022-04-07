В Челябинской области 429 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 7 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 429 положительных результатов, среди заболевших 31 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 321 тысяча 790 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 7 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 570 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 306 тысяч 683 южноуральца. На лечении остаются 6 тысяч 312 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 8 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 655 человек.

Ждать ли новой волны пандемии в России и на Южном Урале с приходом стел-омикрона, ИА «Первое областное» рассказал челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.