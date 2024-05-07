Жители Челябинской области смогут прочесть газеты военных лет

Оцифруют более трех тысяч номеров

Челябинская областная универсальная научная библиотека и редакция газеты «Златоустовский рабочий» оцифруют архив многотиражки «Большевистское слово» военных лет. О чувствах советских граждан 9 мая 1945 года сможет прочесть любой желающий, рассказали в пресс-службе Публички.







Газета «Большевистское слово» считается одной из старейших в регионе. Она служила голосом рабочих, металлургов, крестьян. В годы Великой Отечественной люди через многотиражку делились своими чувствами и эмоциями.

«Никогда никто из нас не переживал еще столь торжественного часа. Горячая волна счастья захлестывает сердца... Вот оно, утро победы, желанное, ликующее, нами завоеванное весеннее утро! Как назвать то высокое волненье, то вдохновенное чувство, которое подняло каждого из нас? Это радость и гордость, это любовь и благодарность, это счастье и сила! Победа — вот крылатое слово, стократ повторенное сегодня!» — писала газета 9 мая 1945 года.

Подшивки номеров практически за всю историю хранятся в редакции газеты «Златоустовский рабочий». После оцифровки их смогут увидеть ученые, краеведы, историки и просто любопытствующие россияне.

Номера «Большевистского слова» будут доступны на портале ЧОУНБ. Процесс оцифровки займет несколько месяцев кропотливой работы.