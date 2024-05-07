Жителей Челябинской области приглашают присоединиться к акции «Строки с фронта»

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Центр управления регионом предлагает жителям Челябинской области принять участие в акции «Строки с фронта» и почтить память бойцов Великой Отечественной войны.



Так, в распоряжении организаторов акции оказалось письмо рядового Николая Сильченко, которое он написал супруге в июне 1943 года. В его трогательных строках — любовь и тоска по дому. Он передает привет родным и рассказывает о боевых товарищах. В этом же месяце рядовой пропал без вести, не дождавшись весточки из дома.

Если в ваших семьях остались фронтовые письма, делитесь ими на своих страницах в социальных сетях с хештегом #строкисфронта.