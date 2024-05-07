«Закрытые» города Челябинской области усилили меры безопасности в канун Дня Победы

Праздник будет камерным и адресным

В южноуральских «запретках», Озерске, Снежинске и Трехгорном, 79-ю годовщину Великой Победы отметят менее масштабно, чем ранее. По соображениям безопасности принято решение отменить военные парады.



Поздравление ветеранов и тружеников тыла пройдет в камерной обстановке. Также состоятся возложения цветов, пройдут линейки в школах и акция «Бессмертный полк» в социальных сетях.

Как сообщил глава Озерска Евгений Щербаков, 8 мая в сквере 40-летия Победы состоится акция «Вечерняя зоря», 9-го в ДК «Маяк» пройдет вечерний концерт, где творческие коллективы споют песни военных лет. А ПО «Маяк» и профсоюз предприятия в День Победы запускают акцию «Месяц здоровья».

«Сейчас в школах проходят патриотические линейки. Встретимся и с участниками СВО: в уютной обстановке поговорим о насущном. Надо понимать, что такой формат празднования Дня Победы выбран не просто так: вопросы безопасности сегодня в приоритете», — отметил глава ОГО.

В Снежинске продолжается «Вахта памяти», пройдут акции «Георгиевская лента» (раздача лент) и «Подари гвоздику ветерану»; возложение цветов к памятнику Воину-освободителю и Вечному огню, доскам городов-героев и Аллее Славы. В знаковых местах города — на бульваре Свердлова, площади Ленина, в парке и на стадионе «Комсомолец» пройдут выставка пожарной техники, городская легкоатлетическая эстафета, игровые и концертные программы.

В Трехгорном праздничные мероприятия начнутся 8 мая: церемония памяти у монумента Славы, митинг в парке Победы, акция «Гордость поколений» сквере ДК «Икар», легкоатлетическая эстафета и смотр строя и песни допризывной молодежи на городской площади. 9-го горожане смогут все вместе исполнить песню «Нам нужна одна победа», а также в течение всего дня в соцсетях будет проходить акция «Бессмертный полк», а фото победителей будут транслироваться на уличном экране дворца культуры «Икар».