Ветерана СВО из Челябинска пригласили на парад Победы на Красной площади

Уже завтра он увидит главное торжественное построение своими глазами

Сергей Бормотов, участник СВО с позывным «Танцор», приглашен на главное торжественное построение войск на Красной площади, которое пройдет в День Победы. Приятное известие Сергей получил в сообщении в социальной сети.



«Мне в „Телеграме“ написали: „Фонд „Защитники Отечества“ и президент РФ приглашают Вас к участию в параде, посвященном 79-й годовщине Победы, в качестве зрителя», — рассказывает Сергей.

Решение он принял сразу, без раздумий. Ведь стать частью такого грандиозного события — это большая редкость. После сообщения Сергей заполнил анкету и уже завтра с утра отправится в Москву.

«Это гордость. Никогда не был на параде в Москве. Интересно будет увидеть все своими глазами»,— отмечает Сергей.

Про Сергея Бормотова мы уже не раз писали. Мужчина служил в Луганской Народной Республике. В одну из операций Сергей проявил мужество и отвагу, за что позже был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В родном Челябинске он занимается патриотическим воспитанием детей, планирует зарегистрировать Ассоциацию ветеранов СВО.