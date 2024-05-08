В канун Дня Победы полицейские возложили цветы к памятнику «Солдатам правопорядка» в Челябинске

Участие в церемонии приняли начальник главка Михаил Скоков

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков и личный состав возложили цветы к подножию монумента «Солдатам правопорядка». В церемонии приняли участие руководители подразделений, ветераны, представители Общественного совета, семьи действующих и погибших сотрудников органов внутренних дел.

Генерал-лейтенант тепло поздравил ветеранов и сотрудников, их семьи с наступающим 9 Мая.

«В наших сердцах навсегда останется великий подвиг советского народа. И сегодня, как и прежде, наши братья на передовой выполняют задачи, поставленные президентом Российской Федерации по достижению мира. И потому сегодня, уважаемые коллеги, вы должны сделать все, чтобы быть достойными памяти наших великих отцов и дедов и тех героев, кто сегодня, не жалея себя, выполняет поставленную задачу», — отметил Михаил Скоков.

В память о тех, кто приближал победу на фронте со штыком в руках и стоял у станка в тылу, была объявлена минута молчания.