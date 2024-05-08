В День Победы в Челябинске выступят Григорий Лепс и артисты театров

Делимся афишей на предстоящий праздник

На празднование 79-й годовщины Победы в Челябинске готовят программу с духовым оркестром, кинопоказами под открытым небом и выступлением народного артиста России. О предстоящих мероприятиях рассказали в мэрии.

Праздник начнется в 9 утра с возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь». Затем в 11 часов на площади Революции пройдет торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

Продолжится праздничная программа в трех парках Челябинска. В Саду Победы состоятся спектакли «Надежды маленький оркестрик» в исполнении артистов театра «Манекен» и «Ни слова прозы», в котором сыграют актеры Нового художественного театра. После спектаклей выступят ученики детских школ искусств с программой «Тебе, Победа!».

В парке «Металлург» имени Тищенко пройдет концерт «Искусство — фронту!» с участием артистов фронтовой концертной бригады Челябинской централизованной клубной системы. В ЦПКиО имени Юрия Гагарина состоятся выступления Уральского духового оркестра и финалистов вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа».

Также мероприятия запланировали на Театральной площади в центре города. Здесь представят образцы военной техники и угостят на полевой кухне.

Главной звездой вечера станет Григорий Лепс. Он выступит с праздничным концертом «Мы эту Победу вовек не забудем» в 17 часов на площадке у Торгового центра (улица Каслинская, 64).

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