В Челябинской области продолжается телемарафон «Всё для Победы!»

Итоги будут подведены 9 мая в эфире ОТВ

Специальный телемарафон Народного фронта и ОТВ, приуроченный ко дню Великой Победы, стартовал 1 мая.



Как сообщают в Народном фронте, уже сейчас можно принять участие в сборе средств. В исполкоме Народного фронта также проходит сбор гуманитарной помощи для бойцов.

«Марафон будет уже 12-й по счету, и, конечно, для нас очень важно провести его 9 мая, в День Победы. В рамках телемарафона мы покажем празднования, которые будут проходить в Челябинске и городах и районах области, расскажем о настроениях южноуральцев, о подвигах ветеранов и бойцов СВО. В студию ОТВ придут воины спецоперации, волонтеры. Расскажем, чем и как помогает Челябинская область тем, кто находится на передовой. Подведем итоги праздничного телемарафона», — рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию телеканала ОТВ Оксана Шевченко.

Итоги праздничного телемарафона подведут 9 мая в студии телеканала ОТВ. Приглашенные гости расскажут, в чем больше всего нуждаются бойцы на передовой, как для них собирается помощь. В течение всего дня в эфире телеканала будет транслироваться специальный кьюар-код, по которому каждый желающий сможет перевести деньги.

Напомним, что за все время работы проекта «Всё для Победы!» в Челябинской области собрали 174 миллиона рублей. Из них 23 миллиона — благодаря телезрителям ОТВ. Перечислить деньги можно уже сейчас по ссылке.