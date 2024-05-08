Военнослужащие военной комендатуры Челябинска навестили ветерана Великой Отечественной войны полковника Павла Чернышева накануне Дня Победы. Военные полицейские поблагодарили фронтовика за отвагу и доблесть, проявленные в годы войны, вручили подарок и поздравительный адрес, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе чаепития ветеран рассказал историю своего боевого пути, о том, что трудные военные времена закалили его на всю жизнь, именно такие качества, как стойкость духа, целеустремленность, трудолюбие, помогли не только выстоять в страшной войне, но и построить свою дальнейшую жизнь.
«Павел Петрович был призван в армию в июне 1942 года, а уже в августе был тяжело ранен под Сталинградом. До декабря лечился в саратовском госпитале, а затем был распределен в минометную роту при стрелковом батальоне под Рязань, откуда в 1943 году был направлен на запад, на Ленинград где принимал участие в боях под командованием маршала Ворошилова. В июне 1943-го — снова ранение и снова госпиталь. Затем Прибалтийская операция, освобождение от немецких войск Эстонии, Латвии, Литвы... После Великой Победы Чернышев Павел Петрович решил посвятить свою жизнь военной службе. В 1950 году ему присвоили первое офицерское воинское звание „лейтенант“, а на пенсию вышел уже в воинском звании „полковник“. Награжден медалями и орденами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Несмотря на почтенный возраст, сегодня ветеран полон сил и оптимизма. По окончании встречи Павел Петрович поблагодарил гостей за оказанное внимание, поздравил с праздником, пожелал мира и благополучия, а также дал напутствие с честью нести гордое звание российского солдата и офицера.