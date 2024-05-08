В Челябинске военные полицейские ЦВО навестили ветерана в канун Дня Победы

Павел Чернышев рассказал историю своего боевого пути

Военнослужащие военной комендатуры Челябинска навестили ветерана Великой Отечественной войны полковника Павла Чернышева накануне Дня Победы. Военные полицейские поблагодарили фронтовика за отвагу и доблесть, проявленные в годы войны, вручили подарок и поздравительный адрес, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе чаепития ветеран рассказал историю своего боевого пути, о том, что трудные военные времена закалили его на всю жизнь, именно такие качества, как стойкость духа, целеустремленность, трудолюбие, помогли не только выстоять в страшной войне, но и построить свою дальнейшую жизнь.

«Павел Петрович был призван в армию в июне 1942 года, а уже в августе был тяжело ранен под Сталинградом. До декабря лечился в саратовском госпитале, а затем был распределен в минометную роту при стрелковом батальоне под Рязань, откуда в 1943 году был направлен на запад, на Ленинград где принимал участие в боях под командованием маршала Ворошилова. В июне 1943-го — снова ранение и снова госпиталь. Затем Прибалтийская операция, освобождение от немецких войск Эстонии, Латвии, Литвы... После Великой Победы Чернышев Павел Петрович решил посвятить свою жизнь военной службе. В 1950 году ему присвоили первое офицерское воинское звание „лейтенант“, а на пенсию вышел уже в воинском звании „полковник“. Награжден медалями и орденами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Несмотря на почтенный возраст, сегодня ветеран полон сил и оптимизма. По окончании встречи Павел Петрович поблагодарил гостей за оказанное внимание, поздравил с праздником, пожелал мира и благополучия, а также дал напутствие с честью нести гордое звание российского солдата и офицера.