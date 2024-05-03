В Челябинске 3 мая пройдут репетиции ко Дню Победы

Площадь Революции перекроют для пешеходов

На площади Революции в Челябинске пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения 9 мая. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Выступления коллективов пройдут 3 мая с 16:00 до 20:30. На это время пешеходов просят планировать свой маршрут в обход площади. Движение транспорта ограничивать не станут.

Напомним, наши фотокорреспонденты уже побывали на двух первых репетициях парада Победы войск Челябинского гарнизона. Их снимки можно увидеть в фоторепортажах информагентства.