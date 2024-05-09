Создатели фильма «Уральская ярость» представили клип ко Дню Победы

Над проектом трудились жители шести городов

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В марте на телеканале ОТВ состоялась премьера фильма «Уральская ярость». Музыка в киноленте звучала закадровыми фрагментами, но на одну из написанных по заказу ОТВ песен создатели фильма сделали отдельный видеоклип.

Слова для песни написал поэт из Санкт-Петербурга Герман Титов, музыку сочинил лидер челябинской рок-группы Вадим Красюк, а придумал аранжировку, спел и записал трек вокалист из Сочи Владимир Евстифейкин. Работы аниматоров и художников из Владивостока, Рыбинска и Екатеринбурга свел режиссер из Челябинска Илья Бухаров.

«Тема Великой Отечественной войны и Уральского добровольческого танкового корпуса стала для всех участников творческого процесса настоящей духовной скрепой. Наши танкисты совершили на той войне множество замечательных подвигов и достойны того, чтобы песни о них создавались и в XXI веке», — рассказал продюсер проекта «Уральская ярость» Роман Грибанов.

Напомним, что ранее на телеканале ОТВ состоялась премьера фильма, посвященного Уральскому добровольческому танковому корпусу — легендарному воинскому подразделению времен Великой Отечественной войны. О том, что пришлось пережить танкистам, рассказывает фильм «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы».