Руководитель Народного фронта продолжает рассказы о своих поездках в зону СВО

В новой серии проекта «СВОими глазами»

Руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий регулярно посещает зону спецоперации и отвозит туда гуманитарную помощь. В новой серии проекта «СВОими глазами» он рассказывает и показывает все от первого лица. На этот раз они с командой посетили храм в Авдеевке.



«Единственный действующий храм. И открыт он потому, что, несмотря на постоянные обстрелы, местные не опустили руки. Наоборот, объединились. Остались здесь, потому что верят. Потому что надо восстанавливать храм. Теперь и мы поможем», — рассказывает Денис Рыжий.

Сейчас принимается решение, чтобы восстановить этот храм силами Народного фронта и общими усилиями.

Напомним, что с 1 мая стартовал специальный телемарафон Народного фронта и ОТВ, приуроченный ко дню Великой Победы. Итоги подведут 9 мая в студии телеканала ОТВ. Приглашенные гости расскажут, в чем больше всего нуждаются бойцы на передовой, как для них собирается помощь. В течение всего дня в эфире телеканала будет транслироваться специальный QR‑код, по которому каждый желающий сможет перевести деньги.