Подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса увековечили в почтовой карточке

Открытку выпустили двухтысячным тиражом

«Почта России» выпустила карточку и штемпель, которые посвящены Уральскому добровольческому танковому корпусу. Сегодня, 6 мая, в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет церемония спецгашения карточки, на которой изображен танк Т‑34, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«„Почта России“ проводит большую работу по сохранению памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Выпуск карточки и штемпеля увековечил еще одну героическую страницу нашей истории. Открытки с памятным оттиском разлетятся по всему миру, напоминая об огромном вкладе жителей Челябинской области в Победу над врагом», — заявил директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Почтовая карточка и штемпель изготовлены по инициативе общественного движения «Наш Челябинск».

«Изображение для почтовой карточки подготовлено с помощью искусственного интеллекта. В оформлении штемпеля использована авторская работа челябинского дизайнера, который отрисовал логотип для фильма „Уральская ярость“», — рассказал заместитель председателя общественного движения «Наш Челябинск» Дмитрий Филиппов.

Открытка выпущена тиражом 2100 экземпляров. У штемпеля специального гашения переводная дата. После презентации он будет находиться в Челябинске, в почтовом отделении на улице Кирова, 165.

Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус — это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на народные деньги. В создании корпуса принимали участие жители Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас это Пермский край) областей. Боевые машины строили на заводах сверхурочно. Добровольцев в корпус отбирали по конкурсу — на одно место претендовали 12 человек.

В Челябинске проводы танкистов на фронт прошли 9 мая 1943 года от главпочтамта.

Подробнее о создании корпуса мы писали в отдельном материале.

Кстати, в 2023 году в Челябинской области учредили памятную дату в честь бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса — 11 марта.

Между тем фильм «Уральская ярость», созданный по заказу ОТВ, с успехом был представлен на фестивале «Кино на службе Отечеству» в Екатеринбурге.

Ранее журналисты ИА «Первое областное» перечитали фронтовую корреспонденцию Николая Чижа — летописца и фотографа Челябинской танковой бригады, которая входила в состав прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса. И побывали в Липецкой области, где приняла боевое крещение 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола.