На канале ОТВ 9 мая подведут итоги телемарафона «Все для Победы!»

Сбор средств в поддержку бойцов СВО был открыт 1 мая

Сегодня, 9 мая, на телеканале ОТВ завершается девятидневный марафон, который стартовал 1 мая в рамках проекта «Все для Победы!». Все это время желающие могли отправить средства на специальный счет. На эти деньги будут закуплены необходимые южноуральским бойцам вещи.

Праздничная трансляция начнется в 8:00 на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.

«Покажем празднования, которые будут проходить в Челябинске и городах и районах области, расскажем о настроениях южноуральцев, подвигах ветеранов и бойцов СВО. В студию ОТВ придут воины спецоперации, волонтеры. Расскажем, в чем нуждаются бойцы на передовой, как и чем им помогает регион», — рассказала замгендиректора по телевещанию телеканала ОТВ Оксана Шевченко.

В течение всего дня в эфире телеканала будет транслироваться специальный QR-код, по которому каждый желающий сможет перевести деньги. Также сбор гумпомощи для бойцов проходит в исполкоме Народного фронта Челябинской области (ул. Цвиллинга, 20).

Напомним, «Первый областной» — единственный в стране региональный телеканал, который ежемесячно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За все время работы проекта «Все для Победы!» зрители ОТВ собрали 23 миллиона рублей.