Молодежь ими гордится: челябинцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны

Их доставят в канун Дня Победы

В преддверии Дня Победы челябинцы смогли выразить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, приняв участие во всероссийской акции «Письма Победы».



Написать письма ветеранам в Штаб общественной поддержки пришли дети, студенты и взрослые, а также лидеры «Молодой Гвардии Единой России» в Челябинской области Максим Голощапов и Анастасия Шилова. Они отметили, что День Победы для них — это праздник памяти.

«Мой прадед в 1943 году погиб в Харьковской области, очевидно, что я не имею возможность поблагодарить его за вклад в Победу. Поэтому сегодня я пишу тем ветеранам, которые живут сейчас, и хочу, чтобы они знали, что молодежь ими гордится и очень ценит», — отметил Максим Голощапов.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Важно помнить свою историю, чтить подвиг героев, которые ценой своей жизни совершали героические поступки и смогли отстоять свободу и независимость Родины.

«Мы можем узнавать историю из первых рук. С помощью наших мероприятий, в том числе и сегодняшней акции, мы напоминаем ребятам, о том, что на самом деле правда, а что фейк», — рассказывает руководитель «Волонтеров Победы» Екатерина Баймухаметова.

Акция носит особый и глубокий смысл для каждого.

«Смысл акции кроется в том, чтобы прочувствовать и от всей души пожелать настоящим героям всего самого лучшего. Не писать дежурных фраз, ведь это уникальный шанс лично сказать спасибо ветерану. Нужно использовать эту возможность и напомнить ветеранам, что мы сделаем все, чтобы сохранить нашу историю навсегда», — поделилась Анастасия Шилова.