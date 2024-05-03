Ко Дню Победы Челябинский театр драмы представит спектакль о тружениках тыла

Через песни расскажут о железной воле, огромной любви к стране и подвиге народа

В преддверии 9 Мая состоится премьера спектакля-концерта Челябинского театра драмы имени Наума Орлова «А песня тоже воевала. Часть 2». О предстоящем концерте, посвященном тем, для кого тыл стал самым настоящим фронтом, рассказали в театре.

Спектакль основан на реальных историях и воспоминаниях людей, работающих в тылу, — женщин, стариков и детей, которые самоотверженно трудились наравне со взрослыми, чтобы вооружить и накормить армию защитников родины. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил актер Театра драмы Дмитрий Олейников.

«Недаром же маршал Жуков говорил, что „тыл — это больше половины Победы“. Я считаю, что мы просто не имеем никакого права забывать о тружениках тыла. Эти люди достойны самых высоких наград и почестей. И, конечно, мы очень рады посвятить им свой спектакль, пусть даже это самое малое, что мы сегодня можем сделать для них, доказавших, что подвиг — это не просто смелость и героизм, это еще и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине», — отметил режиссер спектакля.

Постановка станет продолжением концерта «А песня тоже воевала», рассказывающего о работе фронтовых театрально-концертных бригад через песни военных лет. Во второй части серии спектаклей прозвучат знакомые каждому песни «Тучи в голубом», «Тропы», «От героев былых времен...», «Родина», «Песня ангелов-хранителей», «Русская дорога».

Премьерный показ состоится 7 мая на сцене челябинского ДК «Станкомаш».