Губернатор Алексей Текслер встретился с магнитогорскими ветеранами

Глава региона поздравил их с Днем Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с двумя ветеранами Великой Отечественной войны в Магнитогорске. Глава региона признался, что это особое событие.



«Всегда испытываю большой душевный подъем. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Губернатор поздравил с Днем Победы Николая Александровича Стаценко и Петра Васильевича Романова.

Николай Александрович ушел на фронт в 1942 году. Он был снайпером, готовил новобранцев. После войны окончил школу авиации и долгие годы посвятил летному делу.

Петр Васильевич был артиллеристом-минометчиком. Он воевал на территории Польши. Потом он служил в милиции. Сейчас ветеран вместе с женой ухаживает за садом.

«Объединяет наших героев любовь к Родине, жизнелюбие и оптимизм. От всех жителей Челябинской области пожелал нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Нам очень нужен их опыт. Связь поколений не должна прерываться. Слава нашим героям!» — подытожил губернатор.