Челябинские студенты исполнили «Вальс Победы»

В танце закружились две сотни пар

На площади перед главным корпусом ЮУрГУ провели традиционную акцию «Вальс Победы». Почти 500 студентов из вузов, колледжей и техникумов Челябинска закружились в красивом и нежном танце, будто живой калейдоскоп.

Флешмоб зародился в ЮУрГУ в 2015 году как символ единства поколений — внуки и правнуки бойцов и тружеников тыла исполняют праздничный вальс в знак вечной памяти и благодарности за отвагу предков. Некоторые студенты принимают участие в акции по несколько лет подряд.

«Я уже второй год участвую в этом мероприятии. Сегодня мы показали картину нежной любви в те непростые времена. Я думаю, у нас получилось раскрыть ее по-особенному. В этот холодный день согрела поддержка партнера по танцу и всех, кто пришел посмотреть», — рассказала студентка медицинского колледжа Дарина Табакова.

Хореографы мероприятия проделали большую работу по созданию завораживающего рисунка танца. Как поделилась хореограф Варвара Соколкова, танец, в котором партнеры чувствуют и поддерживают друг друга, символизирует единство и сплоченность нашего населения.

В завершение мероприятия в «Вальсе Победы» приняли участие ветераны, преподаватели и зрители.