Брестская крепость — граница войны и мира

Челябинские журналисты почтили память бойцов, принявших один из первых ударов фашистской Германии

Одним из самых проникновенных фильмов о ВОВ, которые сняты уже в этом веке, стала «Брестская крепость». Именно его я решила показать сыну, когда второклашкам задали учить стихи про начало войны. Сцена рыбалки, где Сашка Акимов и его подруга попадают под первые бомбы, как нельзя точно рисует границу между войной и миром. Этой весной журналисты Первого областного поехали в Беларусь, чтобы своими глазами увидеть крепость, державшую героическую оборону в первые дни войны. Сегодня здесь размещается мемориальный комплекс.







Брестская крепость стоит на месте, где река Мухавец впадает в реку Западный Буг, образуя четыре небольших острова. Центральному дали название Цитадель — здесь находятся главные памятники и музеи. Но если зайти за стены из красного кирпича и прогуляться по тихой дорожке вдоль берега, кажется, что ты попал в довоенные годы: тянут ветки к реке зеленые ивы, щебечут птицы, гарнизон еще спит, а ты сбежал на утреннюю рыбалку...











Перед началом войны в Брестской крепости было более восьми тысяч военнослужащих и несколько сотен гражданских лиц. Немцы планировали, что займут крепость уже к 12 часам дня. Но защитники продержались около месяца.





22 июня в 4:15 утра на крепость обрушился шквал огня. Он уничтожил склады и водопровод, была прервана связь, гарнизон нес большие потери.



Через полчаса в крепость вошли первые штурмовые отряды. У Тереспольских ворот немцы уткнулись в здание 9-й погранзаставы, от которого к тому моменту остались одни руины.





Но выжившие пограничники и их командир лейтенант Кижеватов (в фильме Андрей Мерзликин) мужественно сражались с врагом вместе с членами своих семей. В память о подвиге этих людей в крепости установлен мемориал воинам-пограничникам.







К 7:00 часть красноармейце смогли с боями покинуть крепость, но таких было мало. Оставшиеся продолжали сражаться. Без боеприпасов, без продовольствия и еды они отбивали по семь, по восемь атак за сутки.

«Одной из драматических особенностей обороны стала острая нехватка воды. Подступы к реке освещались прожекторами и простреливались даже ночью. Много бойцов погибли, пытаясь добыть драгоценную влагу. Уже после войны на берегах находили кружки и фляги, пробитые пулями каски», — говорят экскурсоводы.

Теме воды посвящена одна из главных скульптур мемориала «Жажда».





26 июня немцы пошли на штурм последнего крупного очага сопротивления — подорвали Штаб обороны. Контуженных и раненных командиров штаба засыпало кирпичом (капитана Зубачева в кино сыграл Сергей Цепов, а комиссара Фомина — Павел Деревянко).

Сейчас на месте падения бомбы установлен главный монумент крепости — «Мужество» высотой 30 метров и горит вечный огонь. Под плитами монумента находится братская могила защитников крепости и их близких. В ней лежат более 1100 погибших, но установлены только около 270 имен — остальные покоятся с обозначением «неизвестный». Останки на территории крепости находят и в наши дни. В прошлом году, по рассказам экскурсоводов, из земли подняли восемь защитников — ни одно имя не восстановлено.









После падения бомбы в крепости еще остались разрозненные группы бойцов, которые все еще продолжали держать оборону. Дольше всего держался Восточный форт под руководством майора Гаврилова (его играет Александр Коршунов). 29 июня немцы сбросили на форт двухтонную бомбу. После этого большинство защитников крепости получили контузию и сложили оружие. Этот факт также отражен в фильме.

Как сражались бойцы, сегодня можно представить, осмотрев трехмерные инсталляции экспозиции «Летопись Брестской крепости».









И все-таки отдельные красноармейцы продолжали сражаться до 20 чисел июля. Последний защитник — майор Петр Гаврилов — скрывался в крепости до 23 июля. Его одежда к тому моменту превратилась в лохмотья, лицо обросло бородой, покрылось пылью и копотью. Внешне Гаврилов походил на скелет и уже не мог глотать даже воду. Но во время пленения он в одиночку принял бой с немцами, бросал гранаты, стрелял из пистолета и даже убил и ранил несколько человек.





Судьбы выживших защитников крепости сложилась по-разному, зачастую трагично. Например, Петр Гаврилов всю войну находился в концлагерях, после Победы его исключили из партии и сослали в Сибирь. Только в 1957 году его подвиги оценили — последний защитник крепости получил звание Героя Советского Союза и два ордена Ленина.

Прообразом юного трубача Сашки Акимова был воспитанник музыкального взвода Петр Клыпа. В первые дни войны он стал связным между группами, ходил в разведку и даже в штыковые атаки, носил воду с реки. Подросток тоже попал в плен к немцам, но смог сбежать, а уже в мирное время связался с плохой компанией и получил 25 лет лагерей за участие в грабеже. Только силами автора книги «Брестская крепость» Сергея Смирнова Клыпу досрочно выпустили на свободу — Петр смог начать новую честную жизнь. Кстати, в музее крепости хранят пробитую осколком трубу юного музыканта.





Еще один воспитанник музыкального взвода Петя Котельников пережил всех защитников Брестской крепости и ушел из жизни в апреле 2021 года. Его жизнь сейчас можно назвать образцовой: Петр стал профессиональным военным и заслужил орден Красной звезды.

Самой крепости в 1965-м присвоили звание «крепость-герой», а в 1971-м Брестская крепость стала мемориалом. На главной площади, вмещающей около 30 тысяч человек, проводят патриотические мероприятия.





Мы застали городской смотр строевой подготовки. Школьники Бреста шагали строем и пели военные песни. Как и Россия, Беларусь не отказалась от воспитания патриотов, а высочайшим примером для подражания представляет бойцов Великой Отечественной войны. Как и в случае с мемориалом «Линия Сталина», о котором мы рассказали в другом материале, патриотическим воспитанием занимаются ветераны войны в Афганистане.



«Ветераны ВОВ почти все ушли, кто-то ведь должен подхватить их флаг и нести дальше. Без исторической памяти у государства и будущего не будет. У Белоруссии его не будет и без России», — говорит полковник в запасе белорус Иван Усс.





О том же самом на «Линии Сталина» нам говорил белорусский политик, историк Сергей Костян. В 50-е годы он жил в Челябинске: учился в вечерней школе при ЧТЗ и работал на самом заводе до поступления в пединстут, а после армии трудился завучем в одной из школ-интернатов. Сейчас Сергей Костян возглавляет Белорусский славянский комитет. На «Линию Сталина» они привез на экскурсию своего коллегу из России — председателя международного Славянского совета Сергея Бабурина. Оба считают, что белорусы и русские должны жить в дружбе.









Кстати, Бресткую крепость защищали не только славяне. Историки подсчитали, что среди защитников были представители 30 национальностей.

На территории Бресткой крепости сейчас работают два военных музея. Музей обороны был создан еще в 50-е годы и хранит около 4 тысяч документов, писем и фотографий, личных вещей бойцов, найденных при раскопках. В 2014-м году открыли «Музей войны — территория мира», который носит ярко выраженный антивоенный характеры. Здесь можно увидеть, какой была жизнь гарнизона до начала войны и узнать про ужасы плена. Экспозиция словно снова и снова проводит черту между войной и миром.





Здесь же, в крепости можно помолиться о мире.

Еще в середине XIX века на территории крепости возвели Свято-Николаевский гарнизонный храм. Внешне он выглядит облагорожено и современно.

Но, войдя в храм, переносишься на два века назад. В 41-м году в этом здании располагался полковой клуб. В первый же день войны его, как и в фильме, захватили немцы. В боях за этот пятачок крепости пролито много крови. В 2001 году на звонницу церкви подняли бронзовый колокол весом в 1 тонну — одни из самых больших, что были отлиты на территории Беларуси. Семь колоколов поменьше подарило крепости правительство Украины.









Также пронзительно, как колокольный звон, звучит метроном на главном входе в Брестскую крепость. Он отсчитывает последние минуты мира, а потом посетители слышат нарастающий гул самолетов, звук рвущихся бомб и голос диктора Юрия Левина, сообщающий о начале войны, и гимн защитников всего Отечества — композицию «Священная война».









В апреле на выставке «Россия» в Москве открыли фотоэкспозицию «От Бреста до Ржева...» На открытии был и директор мемориального комплекса «Брестская крепость» Григорий Бысюк. Он обратился к гостям с проникновенным посланием.

«Наши ветераны не могли и представить в тяжелом сне, что их внукам придется защищать память о Великой Отечественной войне. К сожалению, есть желающие переписать историю. Я уверен, музейщики сделают все, чтобы никто не посмел переписать даже одну страницу истории. Наши деды и прадеды, отцы должны на небесах чувствовать, что Победа передана в надежные руки. Уверен, что народы Беларуси и России сделают все, чтобы наша Победа была вечной», — заявил Григорий Бысюк.





Напомним, пресс-тур в Беларусь был организован Союзом журналистов Челябинской области при поддержке партнеров: АО «Областное телевидение» и Ассоциации городских и районных газет Челябинской области «Пресса».

Ранее мы рассказывали о том, как журналисты Первого областного побывали на единственном в мире кладбище деревень в белорусском селе Хатынь.



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