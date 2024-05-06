Бойцы СВО Челябинской области передали поздравление ветеранам

Они поблагодарили за подвиги и победу над фашизмом

В батальоне «Южноуралец» проходят службу три брата из Челябинской области: Мавлитбай, Ильдар и Салават. Они записали видеопоздравление для ветеранов в преддверии Дня Победы.



«Дорогие ветераны! С каждым годом вас становится все меньше, и тем ценнее для нас — ваших наследников каждый день вашей жизни. Мы, бойцы и командиры седьмого батальона связи, поздравляем вас с великим праздником — с Днем Победы! Мы гордимся вами и вашими подвигами и клянемся бить нацистов и дойти до победы, как и вы 79 лет назад», — отмечают бойцы в своем обращении.

В наше время тоже есть место подвигу. Братья отправились добровольцами на защиту Родины в сентябре 2022 года. Сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, выполняют боевые задачи по обеспечению связи. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, братья награждены знаками отличия — Георгиевскими крестами IV степени.

Мавлитбай, водитель-электрик радиорелейной станции, после начала массированного артиллерийского обстрела противника по месту размещения станции с риском для жизни сумел вывести вверенную технику из-под огня, не допустив потери устойчивости связи, что позволило отразить атаки противника и нанести ему максимальный урон.

Ильдар и Салават, действуя в составе группы связистов, выдвинулись для устранения обрыва линии связи между командным пунктом дивизии и передовыми подразделениями, отражавшими атаку националистов. Попав в засаду противника, они не растерялись, смело вступили в бой, в ходе которого группировка врага была уничтожена. Одного из националистов захватили в плен. В последующем у пленного была взята информация, позволившая отразить атаки противника и нанести ему максимальный урон.