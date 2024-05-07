Больше половины жителей Челябинской области ассоциируют 9 Мая с военным парадом

Рассказываем, как южноуральцы проводят День Победы

Жители Челябинской области готовятся ко Дню Великой Победы. В Центре общественного мониторинга опросили более 1000 южноуральцев и выяснили, какие ассоциации у них вызывает 9 Мая и как они его проводят.

У большинства жителей региона День Победы ассоциируется с военным парадом — 65,5%, на втором и третьем местах акции «Бессмертный полк» (50,2%) и «Георгиевская ленточка» (35,4%). Парад чаще ассоциируется с 9 Мая у молодых южноуральцев, «Бессмертный полк» — у пожилых женщин и южноуральцев с высокими доходами.

В полный перечень ассоциаций также вошло возложение цветов к Вечному огню, музыка и песни военных лет, фильмы о Великой Отечественной войне, Знамя Победы и торжественный салют. Менее 10% набрали такие элементы праздника, как красные гвоздики, ордена и медали, а также фронтовая каша.

Чаще всего жители Челябинской области в День Победы смотрят военный парад — 43,9% и ходят на него — 37%. Также южноуральцы 9 Мая смотрят военные фильмы (36,9%), ходят на салют (34,2%), гуляют по праздничному городу (32,8%), собираются в семейном кругу (31,1%), участвую в акции «Бессмертный полк» (18,4%) и ходят на памятные мероприятия, митинги, концерты.

При этом только для 4,3% жителей День Победы — это обычный выходной, который они никак не празднуют. В опросе можно было выбирать несколько вариантов.

Инфографика: Центр общественного мониторинга Челябинской области.