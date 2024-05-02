Боец СВО из Агаповского района примет участие в параде Победы на Красной площади

Подготовка к торжественному построению уже идет

Боец СВО из Агаповского района с позывным «Хиса» примет участие в параде Победы в Москве. Он пройдет торжественным маршем по Красной площади 9 мая, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Военнослужащий в эти дни усиленно готовится к построению.

Мужчина служит в мотострелковом подразделении. На момент начала СВО он исполнял обязанности наводчика оператора БМП 2. На киевском направлении сбил вертолет. Вскоре его с боевыми товарищами перебросили под Кременную, где он был ранен. В госпитале Хиса узнал, что награжден медалью Суворова. Она вручается за мужество и отвагу при защите Отечества.

Есть у южноуральца другая награда — медаль «За боевые отличия». Ее он получил за бой под Кременной. Тогда военные брали опорный пункт врага и Хиса смог уничтожить пикап, минометный расчет и около 70 пехотинцев.

Осенью 2023 года уроженцу Агаповского района вручили еще одну медаль — «Участнику СВО». Ее дают за выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции и успешное выполнение задач, которые способствуют достижению целей СВО.