Байкеры устроят мотопробег по храмам Челябинской области в День Победы

В планах — 5 городов и почти 400 километров

В Челябинской области 9 и 10 мая пройдет мотопробег, посвященный Пасхе и празднованию 79-й годовщины Победы. Инициатором флешмоба «Мы — наследники Великой Победы» стал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большие Харлуши Сосновского района Иоанн Карабидович, который и сам является большим любителем езды на мотоцикле. О планирующемся мотопробеге рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

За два дня участники мотопробега и сам отец Иоанн проедут 370 километров и посетят несколько храмов Челябинской епархии.

В планах у байкеров, помимо Челябинска, еще четыре города. Так, в Чебаркуле они примут участие в автопробеге Парада Победы от танковой дивизии и в храме Преображения Господня расскажут о роли мужчины в семье. Затем мотоколонна отправится в храмы Миасса, Кыштыма и Каслей.

Начнется мотопробег 9 мая в 8:00 возле собора Рождества Христова.