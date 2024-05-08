Алексей Текслер призвал южноуральцев поделиться воспоминаниями про своих ветеранов

«У нас общая память о Великой Отечественной. Это — наш Бессмертный полк»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам с призывом поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, которые воевали в Великую Отечественную войну или ковали Победу в тылу.

«На моей груди значок с фотографией деда, на машине — его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим. И пусть шествия Бессмертного полка завтра не будет. Давайте вспомним наших победителей, поделимся друг с другом фотографиями и воспоминаниями. Истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у нас общая», — сказал глава региона.