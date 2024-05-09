Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы

Поздравление жителям области он записал у монумента «Тыл — фронту»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

«9 Мая — самый дорогой и священный праздник для каждого из нас. В день Великой Победы мы склоняем голову перед героями войны, вспоминаем тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины, гордимся нашими дедами и прадедами, которые выстояли и победили», — отметил глава региона.

Поздравление жителям области он записал в Магнитогорске, у монумента «Тыл — фронту». Это часть триптиха, две скульптуры которого находятся в Волгограде — «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане — и на мемориальной аллее в Трептов-парке Берлина — «Воин-освободитель».

«Памятник „Тыл — фронту“ в Магнитогорске — особое, святое место для всех россиян. Это символ великого подвига тружеников тыла, тех, кто ковал меч Победы. Отсюда, как в песне Высоцкого, „оттолкнувшись ногой от Урала“, советский солдат вознес этот меч над врагом, чтобы победно опустить его в Берлине и обрести славу на века», — поясняет Алексей Текслер.

В Челябинской области три города — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — удостоены звания «Город трудовой доблести». Алексей Текслер подчеркнул, что жители Челябинской области внесли свой значимый вклад в победу.

«Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья и счастья. С днем Великой Победы!» — подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня в Челябинской области пройдут праздничные мероприятия, День Победы отметят в каждом городе и селе. В столице Южного Урала после церемонии возложения цветов к Вечному огню пройдет торжественное построение войск Челябинского гарнизона, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

А вечером в Магнитогорске у монумента «Тыл — фронту» откроется Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!».