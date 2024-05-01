Три идеи для отдыха в Белоруссии

Из Челябинска в Минск запускают прямой самолет

Из Челябинска в мае запускают прямые самолеты до Минска. Билеты почти разобраны до конца лета. Интерес к Республике Беларусь проявляют и бизнесмены, и простые туристы. Журналисты ИА «Первое областное» побывали в Минске и Бресте в служебной командировке — на мемориалах Великой Отечественной войны, а по пути заглянули в популярные центры туризма. Сегодня мы рассказываем о том, где искать национальный колорит Беларуси, зарядиться патриотизмом и ощутить дух старой Европы.

ЗА ГРАНИЦЕЙ КАК ДОМА

Отправиться в Беларусь сегодня можно с группой туристов или самостоятельно. Загранпаспорт и виза для этого не нужны — достаточно купить билеты на самолет (есть прямые рейсы, а также через Москву или Питер) или поезд. И захватить с собой энную сумму денег на карте.

Расплатиться рублями в Беларуси нельзя, но абсолютно все магазины принимают карты платежной системы «Мир». А местные банкоматы выдают по этим картам наличку в местной валюте. Перевод с русских рублей в белорусские идет автоматически, так что высчитывать ничего не придется.

Сим-карту лучше купить белорусскую прямо в аэропорту. Это тоже дешевле, чем подключать роуминг. Больше для путешествия по стране ничего и не нужно. Жители Беларуси прекрасно говорят на русском. Так что, поверьте, вы будете чувствовать себя как дома.

ИДЕЯ № 1



«ДУДУТКИ»: НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА И САМОГОН ПО ЛИЦЕНЗИИ ГОСУДАРСТВА

Музейный комплекс «Дудутки» под Минском — место, где можно прочувствовать Беларусь сердцем.

Тридцать лет назад меценат Евгений Будинас выкупил у колхозников за два ведра самогона столетнюю мельницу и поставил ее в чистом поле у реки Птичь. Со временем рядом с мельницей вырос целый город старинных народных ремесел, где есть возможность познакомиться с профессией гончара, бортника, пекаря, кузнеца, своими глазами увидеть, как ткут лен и плетут изделия из соломы, а еще — прокатиться в кибитке и купить сувениры.









По «Дудуткам» нас провела экскурсовод Ольга Кравченок. Первая остановка — «домик завозника» рядом с мельницей. В старину в таких отдыхали крестьяне, пока за возами ждали очереди на помол.





В «Дудутках» домик при мельнице используют для другого: здесь воссоздали интерьер крестьянской избы. В дальнем углу избы — красный угол с иконами, место главы семьи. Сюда же ставили «в угол» провинившегося ребенка, чтобы Бог мог спуститься и пошептаться с озорником.

«Кстати, меньше семи детей иметь было стыдно», — говорит Ольга.

У дверей — печь без трубы (тогда топили по-черному) и бабий кут — прообраз современной кухни. Здесь хозяйка могла вслух пожаловаться на мужа. Обычно свои обиды высказывали кукле-оберегу. Мужчина слушал жену из собственного угла и делал выводы о своем поведении.

Для гостей в доме завозника организуют дегустацию сала. Про любовь к этому заменителю мяса в Белоруссии говорят: знаем, как растить, любим, но бренда из сала не делаем.





Вместе с салом на стол ставят хлеб, квашеную капусту и лук. Из такого набора легко собрать «салбургер» — изобретение современных туристов. Мы уплетаем его за милую душу. Однако раньше в деревне просто так сало никто не ел.

«Если сало стояло на столе, значит, семья зажиточная. Но и в такой семье каждый день сало не ели. Сало давали тем, кто много работал физически. Например, косарю в поле», — поясняет экскурсовод.

А лук, напротив, считалось, должен есть каждый. Кто лук не ест, тот злыдень, то есть враждебный дух.

И лук, и капуста, и сало в «Дудутках» — собственного производства. Также здесь сами взбивают масло и пекут хлеб — все это можно купить на гостинцы. А еще в «Дудутках» установлен первый во всей Беларуси лицензированный самогонный аппарат.









Считается, что варить самогон белорусов еще в XV веке научили немцы. Правда, в те времена самогон использовали как лекарство для глаз. Отсюда и выражения «по пять капель на глаз», «залить глаза». И лишь потом его начали пить. С самогоноварением в Белоруссии усиленно борются. Уголовную ответственность, правда, уже отменили, но штрафы действуют.

«Наш музей первым в стране получил государственную лицензию на производство самогона. В конце документа стояла приписка: „Не спаивать нацию“. Правда, какую — не уточнили», — говорит Ольга.

С чарочкой гостям подают хлеб, мед и соленые огурцы. Бутерброд из этих ингредиентов, по словам нашего гида, нейтрализует действие самогона. Правда, с водкой рецепт, говорят, не работает…









Каждая мастерская в «Дудутках» сулит немало интересных открытий.

Например, в хлебопекарне можно узнать, почему емкость для теста — дежку — мыли только раз в год (хлеб пекли раз в неделю, и в дежке оставалась закваска) и как крестьяне считали дощечки в кадушке, не умея считать (чет и нечет определяли, подставляя два имени: Адам и Ева, Адам и Ева…)









В мастерской деревообработки расскажут, как в понимании наших предков выглядело безделье (дети, старики били баклуши — делали заготовки для ложек из дерева), и сыграют вам на дуде.









А в соломенной мастерской разрешат примерить украшения или шляпы.

«Никогда белорусы не жили богато: нет в нашей земле ни золота, ни бриллиантов. Белорусским золотом мы считаем соломку. Мастеров соломоплетения у нас готовят четыре вуза. А, кстати, в церкви при наших „Дудутках“ установлен соломенный иконостас», — замечает Ольга.









В соседней мастерской покажут, как получить из растения льняные нити и соткать традиционный белорусский наряд.









В кузнице позволят выковать миниатюрную подкову для лошади.









А когда устанете — предложат просто посидеть у запруды, любуясь красотой белорусской природы.









ИДЕЯ № 2

«ЛИНИЯ СТАЛИНА»: ИГРЫ ДЛЯ ПАТРИОТОВ



Еще один интересный музей в окрестностях Минска — историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Идея его создания принадлежит воинам-афганцам. В свое время ее поддержал президент страны Александр Лукашенко, поэтому в создании экспозиции принимали участие разные предприятия и даже армия.









В 1928 году вдоль западной границы СССР, от Карельского перешейка до Черного моря, начали строить грандиозную линию обороны — «Линию Сталина». В музее под открытым небом воссозданы главные элементы оборонительных сооружений: участок границы, траншеи и доты.





Перед началом Второй мировой в нескольких километрах от этого места проходила граница. Как ее охраняли, здесь можно увидеть воочию: несколько рядов колючей проволоки, контрольно-следовая полоса и наблюдательная вышка.

«С вышки прекрасно виден участок границы, но вышка слишком заметная. Поэтому придумали альтернативную систему наблюдения. На сосну поодаль забирался солдат и вел наблюдение за территорией. Если он видел что-нибудь подозрительное, начинал куковать, как кукушка. На этот сигнал реагировал другой солдат в скрытом наблюдательном пункте и тут же открывал огонь. Иногда на дереве устанавливали манекен в военной форме. Тогда противник стрелял по дереву, выдавая себя, и получал в ответ очередь», — рассказывает экскурсовод Валерия Радченко.









Как и другие сотрудники комплекса «Линия Сталина», девушка проводит экскурсии в военной форме советских лет. Из-за этого кажется, будто ты на самом деле попал на границу.









Один из главных объектов музея «Линия Сталина» — артиллерийский полукапонир № 134. Его построили в 1932 году. В военных действиях этот дот не участвовал и потому хорошо сохранился — из свежего только краска. Толстые стены защищали бойцов от фугасных снарядов. У орудия находились пять человек, еще пятнадцать наблюдали за местностью, подавали снаряды и проводили другие технические работы в доте. Сегодня можно осмотреть дот и представить себя на месте бойцов.









Неподалеку установлены разные виды защитных сооружений от танков: бетонные пирамидки — «зубы дракона», столбики из бетона и ежи в виде шестиконечных крестов. В первые дни войны противотанковые ежи стали одной из серьезных преград для фашистов. Немцы настолько уверовали в эффективность русских ежей, что даже вывезли тысячи приспособлений для обороны Берлина.









За исторической частью музея стоят трибуны с видом на деревушку, где несколько раз в году проводят реконструкцию военных событий (план мероприятий есть на сайте музея).









Валерия Радченко говорит, что каждое действо выглядит впечатляюще и масштабно.



«Когда-нибудь мы мечтаем провести к этой площадке рельсы, по которым будет подъезжать тепловоз. Сам тепловоз у нас уже есть, причем на ходу. Стоит на выставке военной техники», — говорит Валерия.

Выставка техники занимает более половины музея. Под открытым небом представлены самолеты, военные катера, а в ангарах — автомобили и танки. Советские и немецкие. На фоне мощных германских машин наши выглядят детской игрушкой.









Есть в коллекции легендарный Т-34 — несколько лет назад его подняли из болота под Витебском. И БТ-7, который, как говорят, хотел выкупить Арнольд Шварценеггер. Был ли под Минском сам Терминатор, сказать не беремся, но потомкам советских солдат стоит здесь побывать обязательно.









ИДЕЯ № 3

БРЕСТ: ЗАЖИГАЕМ СТАРЫЕ ФОНАРИ

Небольшой по меркам Челябинска городок Брест находится в нескольких километрах от Польши. Несколько лет назад он отметил тысячелетие. За последние десять веков Брест побывал в составе нескольких государств, что наложило свой отпечаток на его историю и архитектуру.









Во время Великой Отечественной войны Брест не был подвержен сильным бомбежкам, поэтому сохранил исторический центр, застроенный в конце XIX — начале XX века. В небольших домиках в западном стиле и сейчас живут люди.





Многие вековые постройки уже находятся на реконструкции или ждут преображения.









Их разбирают, оставляя лишь стены. Меняют все: перекрытия, крышу, коммуникации. При реконструкции часто находят старые вывески. Их стараются оставлять на фасадах как артефакты. Есть надписи и на идише, и на польском, что еще раз подчеркивает интернациональный дух городка.









А в этом доме решили оживить легенду, которая ходит среди местных жителей. Говорят, в здании жил польский офицер, жена которая полюбила городского повесу Георгия. Молодой любовник не раз пробирался к возлюбленной по трубе, пока однажды не был застрелен рассерженным мужем.









К сожалению, людям, которые жили в Бресте сто лет назад, повезло меньше, чем стенам. Около 70 процентов жителей Бреста были евреями. И практически всех их уничтожили в годы Второй мировой войны.

Сегодня город миролюбивый и дружелюбный. Здесь можно часами бродить по тихим, изящным улочкам, любоваться тюльпанами, а на улице Гоголя разглядывать литературные фонари.









К фонарям в Бресте особое отношение. На пешеходной улице Советской все еще сохранились светильники на керосине, и каждый вечер их зажигает настоящий фонарщик. Время зажжения фонарей сообщают на особых часах.





Чтобы увидеть это, сюда стекаются сотни туристов. Если удастся потереть пуговицу на мундире фонарщика, твое желание обязательно сбудется.

Кстати, фонарщик в Бресте не актер, не аниматор, а сотрудник Горсвета — Виктор Кирисюк. Он зажигает фонари без выходных на протяжении 16 лет. И за это время лишь дважды пропустил работу: однажды его отправили в Минск получать награду в области культуры, а буквально на днях забирали представлять Брест на туристической выставке. В обязанности фонарщика входит общаться с туристами, и этот светлый человек делает это с улыбкой, без принуждения, не отказывая никому.

Находясь в Бресте, обязательно нужно посетить Брестскую крепость, постараться проехать в Беловежскую пущу и послушать уличных музыкантов на пешеходной улице Советской. Кстати, если закрутитесь и забудете купить сувениры, не рвите на себе волосы — магниты, конфеты, сыры и колбасы местного производства в аэропорту Минска продают по тем же ценам, что и в магазине. Вот такая она удивительная страна — Беларусь.

Остается добавить, что пресс-тур в Беларусь был организован Союзом журналистов Челябинской области при поддержке партнеров: АО «Областное телевидение» и Ассоциации городских и районных газет Челябинской области «Пресса».