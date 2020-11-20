Защитник «Трактора» Александр Кирпичников попал в расширенный список молодёжной сборной России

Хоккеист пройдёт подготовку к МЧМ-2021.

Защитник «Трактора» Александр Кирпичников вызван в расположение молодёжной сборной России. Вместе с ещё 27-ю игроками хоккеист челябинской команды пройдёт подготовку на базе в УТЦ «Новогорск». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.



В «Новогорске» команда соберётся 29 ноября. После всех карантинных мер хоккеисты приступят к тренировкам на льду и в зале. После команда отправится в Эдмонтон, где и пройдёт ближайший молодёжный чемпионат мира.

«13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря* российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США»,— рассказали в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что помимо Александра Кирпичникова в расширенный состав «молодёжки» вызван ещё один хоккеист, знакомый южноуральским болельщикам — Егор Спиридонов. Ранее форвард выступал за магнитогорский «Металлург», однако сейчас он защищает цвета СКА.

В текущем сезоне Александр Кирпичников провёл 10 матчей в КХЛ, заблокировал восемь бросков при среднем временем на льду 4:48. В ВХЛ у защитника три матча и один результативный балл за «Челмет». За «Белых Медведей» у Александра Кирпичникова 10 матчей и 11 очков.