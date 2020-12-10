Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о возвращении в КХЛ

Хоккеист утверждает, что не остался в Северной Америке из-за предвзятого отношения главного тренера «Нью-Джерси Девилз».

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о возвращении в КХЛ из НХЛ. Игрок провёл сезон в системе «Нью-Джерси Девизл», а затем переехал в Россию в 2019 году, подписав контракт со «сталеварами».



Хоккеист отметил, что до последнего сомневался в возвращении. Егор Яковлев утверждает, что провёл неплохой сезон в НХЛ, но не хотел оставаться в команде с тогдашним главным тренеров «Дьяволов» Джоном Хайнсом. Защитник утверждает, что у него возникли разногласия со специалистом.

«В остальном „Нью-Джерси Дэвилз“ мне как клуб нравился в плане организации. Если бы мне там предложили хороший односторонний контракт, я бы, скорее всего, остался. Но ситуация была такая, что нужно было ждать, а у меня имелось предложение из родного Магнитогорска, где собиралась очень хорошая команда. И я его принял. Я мог забить, сыграть несколько удачных игр, а на следующий день узнать, что еду в фарм-клуб. У нас с Хайнсом как-то сразу не пошло ещё с тренировочного лагеря, и он эту линию в отношении меня гнул до последнего»,— заявил Егор Яковлев в интервью «Известиям».

Отметим, в текущем сезоне КХЛ Егор Яковлев является одним из лидеров «Металлурга». На счету защитника 35 сыгранных матчей и 17 очков при показателе полезности «-1» и среднем времени на льду в 23 минуты и 41 секунду.