Защитник Филип Хольм стал игроком «Металлурга»

Соглашение со шведским хоккеистом рассчитано до конца сезона.

Шведский защитник Филип Хольм пополнил состав магнитогорского «Металлурга». Контракт «сталеваров» с игроком обороны рассчитан до конца этого сезона. О подписании «Первому областному» рассказали в пресс-службе магнитогорской команды.



«„Металлург“ подписал контракт с защитником Филипом Хольмом. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020—2021. Воспитанник шведской хоккейной школы. В сезоне 2006—2007 дебютировал за юниорский состав „Юргордена“ из Стокгольма. Впоследствии до сезона 2016—2017 включительно играл за команды „Нака“, „Юргорден“ и „Векшё Лейкерс“. В 2016 году начал активно привлекаться под знамёна сборной команды, с которой в итоге выиграл золотые медали чемпионата мира 2017 года. Летом 2017 Филип отправился в Канаду, где провёл один матч за „Ванкувер Кэнакс“ в НХЛ, а также 66 игр в АХЛ за „Ютика Кометс“ и „Чикаго Вулвз“»,— рассказали «Первому областному» представители «Металлурга».

У Филипа Хольма есть опыт игры в КХЛ. В сезоне 2018—2019 защитник выступал за нижегородское «Торпедо». За 68 игр он набрал 31 очко, 48 минут штрафа, 14 силовых приёмов и 63 заблокированных броска. Также Филип Хольм был участником Матча звёзд КХЛ. В прошлом сезоне новобранец «Металлурга» провёл 30 матчей в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» и 9 игр за швейцарскую «Лозанну».

Таким образом в составе «сталеваров» вновь шесть легионеров. Напомним, сегодня, 20 ноября, команду покинул финский нападающий Юхо Ламмикко. Соглашение между форвардом и «Металлургом» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.