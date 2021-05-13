Защитник Альберт Яруллин перешел в «Трактор»

Клуб и игрок подписали соглашение на три года

Очередным усилением челябинского «Трактора» в межсезонье-2021 стал защитник Альбер Яруллин. Команда из столицы Южного Урала подписала с защитником трехлетний контракт. Об этом с четверг, 13 мая, ИА Первое областное" рассказали в пресс-службе «Трактора». Как отметил директор «черно-белых» Иван Савин, Альберт Яруллин являлся лучшим свободным агентом на рынке среди защитников, а челябинцы были нацелены на подписание контракта с ним.



«Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве. Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьезный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с „Ак Барсом“. Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед»,— заявил Иван Савин.

Альберту Яруллину — 28 лет, он является воспитанником казанского «Ак Барса». Вместе с родной командой он выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. В «Ак Барсе» Альберт Яруллин был одним из лидеров обороны и выходил в первой паре, а также был ассистентом капитана. В КХЛ защитник провел 440 матчей, набрав в общей сложности 137 очков при показателе полезности «+51».