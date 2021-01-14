Южноуральские хоккеисты не отличились в первых матчах НХЛ

Новый сезон североамериканской лиги стартовал в ночь на четверг, 14 января

Хоккеисты из Челябинской области не отличились результативными действиями в первый игровой день Национальной хоккейной лиги. Сезон 2020—2021 стартовал в ночь на четверг, 14 января по южноуральскому времени. В первой встрече игрового года сошлись команды из штата Пенсильвания — «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». В составе первых на лед вышел магнитогорец Евгений Малкин. Также в этот день состоялась игра «Колорадо Эваленш» с Валерием Ничушкиным в составе против «Сент-Луис Блюз».



Воспитанник «Магнитки» Евгений Малкин выходил на лед в Филадельфии в звене с Джейсоном Цукером и Брайаном Растом, которое было заявлено тренерским штабом «Пингвинов» как второе. Как сообщили представители НХЛ, россиянин провел на льду 17 минут и 35 секунд, был на поле, когда один из голов забил Сидни Кросби, и сам нанес четыре броска в створ ворот, но поразить их или отдать голевую передачу Евгений Малкин не смог. По ходу встречи нападающий заработал «-1» по показателю полезности, а «Питтсбург» проиграл со счетом 3:6.

Не отметился результативными действиями и воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин. Нападающий «Колорадо Эваленш» был заявлен на игру с «Сент-Луис Блюз» в третьем звене с Джей-Ти Комфером и Юносом Донским и не запомнился активными действиями. На счету Валерия Ничушкина три силовых приема и ноль бросков по воротам «Блюзменов» при 8 минутах и 42 секундах на льду. Матч форвард закончил с показателе полезности «0», а «Лавины» по итогу уступили со счетом 1:4.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартовал в ночь на четверг, 14 января. Согласно информации с официальных сайтов клубов, на текущий момент в составах заявлено 13 человек, так или иначе связанных с Челябинской областью: три вратаря, два защитника и восемь нападающих. Всего южноуральцы представлены в девяти командах.