«Yuri Zhukov Life». «Трактор» представил новое клубное шоу

В первом выпуске — Александр Шинин, Евгений Кузнецов и внутренняя жизнь команды

Челябинский «Трактор» представил новое клубное шоу под названием Yuri Zhukov Life. В первом выпуске передачи, который вышел в пятницу, 18 декабря «черно-белые» показали внутреннюю «кухню» клуба. Ведущий проекта пообщался с директором «черно-белых» по спортивному развитию Александром Шининым, узнал, что написано в трудовой книжке хоккеистов, а также встал в ворота и попробовал отбить броски нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Собирается ли Кузнецов возвращаться в „Трактор“? Думаю, да. Номер один ли это пункт для меня? Для меня пункт номер один — чтобы Артем Шварев стал Кузнецовым»,— сказал Александр Шинин.

Также одной из фишек видео стала рубрика «Иди и сам попробуй». Авторы ролика предложили связанный с ней конкурс. В комментариях к видео предлагается придумать, что ведущий шоу должен попробовать в следующий раз. Победитель получит клюшку с автографами игроков «Трактора».