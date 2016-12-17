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Максим Якуценя в драке одолел бывшего одноклубника

Максим Якуценя в драке одолел бывшего одноклубника
хоккей , драка , Максим Якуценя , Франсис Паре
20.12.2016 10:15:01
Максим Якуценя в драке одолел бывшего одноклубника

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Франсис Паре спровоцировал конфликт с челябинцем после финальной сирены.

Игра «Трактора» с «Медвешчаком» завершилась дракой. В бою сошлись Максим Якуценя и Франсис Паре. Канадский легионер «Медвешчака» не смог провести ни одного точного удара, а сам получил целую серию и оказался на льду.

Вчера в Загребе челябинский «Трактор» победил «Медвешчак» со счетом 3:2. Сразу после финальной сирены на льду произошла драка между бывшими одноклубниками — Максим Якуценя сошелся в рукопашной схватке с Франсисом Паре. В момент, когда ничего не предвещало конфликта, Паре ударил Якуценю в спину, тот ответил клюшкой по колену, после чего в ход пошли кулаки. Челябинец проявил себя более опытным бойцом — после серии прямых ударов и апперкотов канадец оказался на льду. Еще один конфликт у Якуцени возник во время послематчевых рукопожатий. Он перекинулся несколькими нелицеприятными фразами с Томасом Ларкиным, после чего пошел в раздевалку.

На послематчевой пресс-конференции итоги игры подвел главный тренер Анвар Гатиятулин.

— Получился тяжелый матч, тем более, что после перерыва у нас не было игровой практики. До последних минут было непонятно в чью сторону повернется игра. Я очень благодарен ребятам за этот матч. Они очень старались. Что-то не получилось, но, думаю, в следующем матче мы будем более выразительно играть, — отметил наставник «Трактора».

Уже завтра «черно-белые» сыграют в Братиславе против «Слована». Читайте подробности игры в онлайн-репортаже, начало — в 23:00.

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