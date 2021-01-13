«Я не выбираю друзей по тому, кто из них богатый». Виталий Кравцов поделился мыслями о том, как хоккеисту сохранить деньги

Нападающий «Трактора» прокомментировал потерю Александром Радуловым денег в банке



Форвард «Трактора» Виталий Кравцов поделился мыслями о том, как профессиональному хоккеисту защитить себя от финансовых потерь. 21-летний игрок прокомментировал инцидент, который недавно произошел с российским нападающим «Даллас Старз» Александром Радуловым. Напомним, игрок потерял 1,5 миллиарда рублей, вложив их банк своего близкого друга. Нападающий «Трактора» отметил, что его с детства воспитывали так, чтобы отношения с людьми строились не на финансовой основе.



«Как говорят, хочешь потерять друга — дай ему в долг. Я не выбираю друзей по тому, кто из них богатый. Важны личные качества, интерес, взаимная поддержка. Конечно, обмануть тебя могут всегда. Ты с кем-то хорошо общаешься, он у тебя ни копейки не просил. А в один миг — раз, тебя обули, и ты сам не понял как. Так что в жизни бывает всё и от неприятных историй никто не застрахован»,— подчеркнул Виталий Кравцов.

Также нападающий прокомментировал старт нового сезона НХЛ. Североамериканская лига из-за пандемии начинает игры не осенью, а в январе. Виталий Кравцов подчеркнул, что главное упущение от старта сезона в НХЛ — отсутствие зрителей на трибунах.

«Давайте посмотрим, как все пойдет. Непредсказуемый опыт — это тоже опыт. Думаю, что болельщикам в целом понравится возвращение НХЛ. Потому что многие соскучились по такому хоккею. И в целом новый сезон — это большая радость для всех»,— добавил Виталий Кравцов.

Отметим, до конца текущего года Виталий Кравцов, права на которого принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс», будет играть за «Трактор». В этом сезоне форвард провел 37 игр и набрал 18 очков при показателе полезности «+4».