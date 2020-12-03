Вторая встреча «Трактора» с рижским «Динамо». Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются прервать серию из двух поражений

0:1

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

5 мин — Челябинцы расставились в большинстве. Перепасовка по периметру заканчивается броском Пилута — голкипер «Динамо» в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Давид Девин, команда «Динамо».

4 мин — Первое удаление в матче. Рижане нарушают правила в атаке.

2 мин — Рижане попробовали выйти в атаку, но защита челябинцев надёжна.

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».

1 мин — «Трактор» начал матч в атаке. Первый же бросок в створ от Седлака и это гол!

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинцами. Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды на льду. Звучат гимны России и Латвии.









Привет, любители хоккея! Сегодня «Трактор» в Риге!

В столице Латвии челябинская команда сыграет с местным «Динамо». Это будет уже вторая встреча между командами. Предыдущая прошла 30 октября в Челябинске и закончилась победой «чёрно-белых» 5:1. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 18:00 по местному времени.