0:1
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
5 мин — Челябинцы расставились в большинстве. Перепасовка по периметру заканчивается броском Пилута — голкипер «Динамо» в игре.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Давид Девин, команда «Динамо».
4 мин — Первое удаление в матче. Рижане нарушают правила в атаке.
2 мин — Рижане попробовали выйти в атаку, но защита челябинцев надёжна.
ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».
1 мин — «Трактор» начал матч в атаке. Первый же бросок в створ от Седлака и это гол!
1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинцами. Поехали!
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды на льду. Звучат гимны России и Латвии.
Привет, любители хоккея! Сегодня «Трактор» в Риге!
В столице Латвии челябинская команда сыграет с местным «Динамо». Это будет уже вторая встреча между командами. Предыдущая прошла 30 октября в Челябинске и закончилась победой «чёрно-белых» 5:1. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 18:00 по местному времени.