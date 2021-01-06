Вторая в сезоне игра «Трактора» против «Спартака». Текстовая трансляция

Команды скрестят клюшки в Челябинске

1:3



ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

34 мин — Навалились игроки «Трактора» на ворота. Седлак и остальные добивали уже с ленточки и все же занесли тачдаун!

34 мин — Бросал Бэйлен, попытка добивания Кравцова на пятачке — Гудачек спасает москвичей.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Робин Ганзл, команда «Спартак».

33 мин — Зажали «черно-белые» «красно-белых» в их зоне. Сразу два момента были у Кравцова и Бэйлена, но ни Ник, ни Виталий не смогли реализовать их. Меж тем, у гостей очередное, второе подряд удаление.

«СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

32 мин — Уже сам Оберг заряжает в ближний — Гудачек отбивает блином.

32 мин — Понтус Оберг выдал хороший пас на Сергея Калинина, однако капитана челябинцев завалил в атаке.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Александр Торченюк, команда «Спартак».

30 мин — Попытались челябинцы расставиться в зоне — безуспешно. Затем Даниил Ильин зарабатывает на себе две минуты.

29 мин — Атака Кравцова и Гики 2 в 1. Томаш получил пас от Виталия и бросил, но шайба ушла в лицевой борт.

«СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

26 мин — Первый бросок по воротам Гудачека был под занавес большинства, и он был не очень опасным. Отбились гости.

25 мин — Седлак пытался отдать опасный пас на Ника Бэйлена, но попал в коньки сопернику.

УДАЛЕНИНЕ. За подножку на 2 минуты наказан Евгений Кулик, команда «Спартак».

Первое удаление в составе «красно-белых». Евгений Кулик нарушил правила.

Замена вратаря в «Тракторе». Ворота защищает Иван Федотов.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эмиль Юсе, команда «Спартак».

23 мин — Очередная быстрая атака гостей. Эмиль Юсе заряжает от синей и увеличивает разрыв в счете до двух шайб.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Мартин Бакош, команда «Спартак».



22 мин — Но недолго музыка игра, недолго «Трактор» танцевал. Атаковали гости, передача от борта в центр зоны и Мартин Бакош вновь выводит гостей вперед.

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».

22 мин — ЛУКАШ СЕДЛАК! Чешский форвард включил режим зверя, сам протащил шайбу через всю площадку, выкатился на ворота и занес шайбу в пустой угол ворот Гудачека, который распластался по льду!





21 мин — На точке успешнее хоккеисты «Трактора». Период под номером два начался.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 12-24; Броски в створ: 8-14; Голы: 0-1; Вбрасывания: 12-14; Блокированные броски: 9-1; Силовые приемы: 3-7; Время в атаке: 02:27-04:39; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Челябинцы перехватили шайбу и попытались провести атаку, но все попытки хозяев были отбиты.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Артем Федоров, команда «Спартак».

18 мин — Однако в следующем темпе атаки. Зубов находит пасом на дальней штанге Федорова, который замыкает передачу в пустой угол. 0:1.

17 мин — «Спартак» позиционно атакует, но бросков нет вообще.

16 мин — «Красно-белые» выиграли вбрасывание и почти расставились в зоне, однако допустили потерю. После, во время заброса в зону, шайба покинула пределы площадки.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Александр Авцин, команда «Трактор».

16 мин — Первое удаление в матче. Александр Авцин отправился в штрафной бокс.

15 мин — «Спартак» играет очень хорошо в последние пару минут. Активность москвичей привела к броску Зубова, который с пятачка добивал Ильин — Роман Вилл дважды спас «Трактор» от гола!





12 мин — Александр Авцин отлично ушел на паузе от борта к центру зоны и уже готовился бросать, но против нападающего «Трактора» применили силовой прием. Затем москвичи убежали с контратаку, зашли через сброс и нанесли бросок, однако пробить Вилла не смогли.

11 мин — Мощнейший бросок из круга вбрасывания и попытка добить на пятачке от Анатолия Никонцева, Роман Вилл блином отбивает летящую шайбу в лицевой борт.

10 мин — Был момент у Сергея Широкова, который обокрал Романа Манухова, однако переиграть Романа Вилла не удалось. Челябинцы тут же отвечают выходом 2 в 1 и броском Лукаша Седлака, но вратарь москвичей спасает свою команду.

9 мин — Ярослав Косов на скорости ворвался в атаку, бросил что есть силы, шайба прошла сквозь Гудачека и покатилась за линию, но голкипер «Спартака» успел ее накрыть.





8 мин — Хороший наброс от Ника Бэйлена. Виталий Кравцов подставлял клюшку под бросок, но защита гостей «накрыла» его попытку.

6 мин — Ошибкой в защите челябинцев пользуется Максим Цыплаков. Форвард заряжал из-под защитника, но его бросок был отбит.

4 мин — Второй момент у челябинцев. Руслан Карлин в открытую заряжал с очень близкого расстояния — Гудачек в игре. В следующей атаке под силовой прием Сергея Широкова попал Ярослав Косов. У форварда «черно-белых» разбит нос.

3 мин — Пошел обмен ударами. Сначала Эмиль Юсе бросал из-под защитника с круга вбрасывания, Вилл отбил. В ответ с середины зоны бахнул Майоров, Юлиус Гудачек отбил, а шайба полетела выше.

2 мин — Одна из интриг сегодняшнего матча — покажет ли себя Максим Майоров. Новичок «Трактора» начинал сезон в «Спартаке», вполне возможно, что он захочет передать привет бывшей команде.

1 мин — Первое вбрасывание игры за «Трактором». Первая в новом году игра челябинцев началась, поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Хоккеисты уже на льду. Встреча начнется после гимна России.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея! «Трактор» выходит из отпуска, и впервые в 2021 году выйдет на лед в домашнем матче. Команда Анвара Гатиятулина скрестит клюшки со «Спартаком». Эта игра станет второй очной между клубами в этом сезоне. Как она сложится? Узнаем вместе. Начало — в 17:00 оп челябинскому времени.