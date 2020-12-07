Вторая встреча «Металлурга» и «Салавата Юлаева» состоится сегодня, 7 декабря, в Уфе. Эта игра станет второй между командами в текущем сезоне. Её в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».
Последний раз магнитогорцы и уфимцы встречались между собой 30 октября в Магнитогорске. Тот матч закончился победой «Салавата Юлаева» со счётом 4:1. За всю историю КХЛ команды провели 63 очных встречи, при этом минимальный перевес на стороне «сталеваров» — 32 победы против 31. Отметим, что команды по-разному провели пять последних встреч. На счету «Салавата Юлаева» три поражения, в то время как «Магнитка» на ходу и одержала уже четыре победы кряду.
Команды близко друг к другу расположены в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе «Металлурга» 44 результативных балла и четвёртое место, в то время как «Салават Юлаев» находится на строчку ниже и имеет на один балл меньше.
Игра «Металлурга» против «Салавата Юлаева» состоится сегодня, 7 декабря, в Уфе. Матч в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной». Прямую трансляцию смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Начало матча – в 19:00 по челябинскому времени.
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