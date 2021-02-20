Все команды системы «Трактора» вышли в плей-офф

Результат повторился впервые с сезона 2014—2015

Три команды системы челябинского «Трактора» — основной клуб, а также «Челмет» и «Белые Медведи» — вышли в плей-офф. Этого результата челябинские коллективы достигли впервые с сезона 2014—2015. Командам «Трактора» удалось сделать это за несколько туров до конца регулярного чемпионата.



Об успехах «черно-белых» рассказал генеральный директор основы Иван Савин. По его словам, «Трактор» уже показал, что вернулся на привычные позиции в Восточной конференции КХЛ, а текущий результат показывает труд наставников и хоккеистов. В случае «Челмета» девятая строчка в итоговой позиции — лучший результат за все время выступления в ВХЛ.

«Немаловажно, что в самый сложный момент сезона, когда каждое набранное очко могло стать решающим, команда показала характер и выдала рекордную 15-матчевую серию с набранными очками. При этом одной из функций „Челмета“ является подготовка ближайшего резерва для „Трактора“, и с этой задачей тренерский штаб тоже справился. „Белые Медведи“ с очень молодым, по меркам МХЛ, составом смогли постепенно найти свою игру и проверить в деле множество воспитанников нашей школы, что не просто не сказалось на результате, а только подхлестнуло команду к достижению поставленных тренерским штабом целей»,— рассказал Иван Савин.

По словам Ивана Савина, результаты команд доказывают, что «Трактор» идет правильным путем постепенного развития. Директор челябинцев считает, что стратегия, представленная прошлой весной, уже сейчас начинает приносить свои плоды.