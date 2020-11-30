Вратарь «Трактора» Иван Федотов провёл 50-й матч в КХЛ

Юбилейной стала игра против «Нефтехимика».

Один из главных голкиперов ХК «Трактор» отпраздновал особый юбилей — 29 ноября Иван Федотов провёл свой 50-й матч в Континентальной хоккейной лиге. В этот день «чёрно-белые» играли против нижнекамского «Нефтехимика» и, к сожалению, партнёры не помогли отпраздновать вратарю это событие — матч закончился со счётом 5:3 в пользу нижнекамцев.

Тем не менее Иван Федотов уже довольно продолжительное время входит в пятерку лидеров-голкиперов КХЛ. Он занимает третье место по коэффициенту надёжности (1,75), а по проценту отражённых бросков Иван Федотов занимает четвёртое место (93,4).

«Иван Федотов дебютировал в Лиге в 18 лет, защищая цвета нижнекамского „Нефтехимика“. В сезоне 2019/2020, будучи игроком „Трактора“, дважды вызывался в олимпийскую сборную России. В феврале-2020 был признан лучшим голкипером месяца в КХЛ», — рассказали о спортсмене в пресс-службе ХК «Трактор».

К слову, 24-летний вратарь провёл по ходу текущего регулярного чемпионата 13 игр из 31. Он отразил 310 бросков из 332, пропустив за это время 22 шайбы. Также на его счету стоит «сухая» победа над СКА, где челябинцы выиграли матч со счётом 1:0.