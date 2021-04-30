Воспитанники «Металлурга» поучаствовали в победе сборной России над Германией

Данила Юров и Илья Квочко набрали по голу в очередном матче ЮЧМ

Игроки системы магнитогорского «Металлурга» Данила Юров и Илья Квочко внесли вклад в победу юниорской сборной России над Германией. Команды провели очный матч в рамках группового турнира юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в США. В игре, которая закончилась разгромной победой россиян со счетом 6:1, магнитогорские хоккеисты заработали по одной шайбе.



В первом периоде сборная России создала достаточно моментов, однако только один увенчался успехом. В середине отрезка Данила Юров открыл счет в матче. Разгром немецкой команды продолжился во второй двадцатиминутке, которая превратилась в бенефис Матвея Мичкова. 16-летний хоккеист за 15 игровых минут оформил хет-трик в ворота немцев. Затем свое слово в матче сказал Илья Квочко.

«Илья Квочко, который дебютировал на ЮЧМ в матче против Германии, тоже вписал свое имя в протокол: в третьем периоде ему ассистировали Никита Чибриков и Александр Фигурин. Игроки сборной Германии сумели распечатать ворота Сергея Иванова, не дав ему уйти с „сухарем“, однако Матвей Мичков довольно быстро восстановил разницу в счете»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерации хоккея России.

Отметим, игра против немцев стала третьей подряд, в которой Данила Юров набрал очки. Сейчас в активе 17-летнего форварда «Металлурга» — два гола и три результативные передачи. Добавим, заключительный матч группы на ЮЧМ сборная России сыграет в ночь на воскресенье, 2 мая. В 2:00 по южноуральскому времени юниоры сразятся с командой Чехии.