Воспитанник «Металлурга» Илья Самсонов может стать основным вратарем «Вашингтон Кэпиталс»

Ситуацию с голкиперами прояснил генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов может стать основным голкипером вратарской бригады клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне 2020—2021. Об этом со ссылкой на генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана сообщает пресс-служба североамериканской лиги. Вторым голкипером «Вашингтона» станет Витек Ванечек.



«Самсонов готов к тренировочному лагерю. Он здоров и готов работать вместе со всей командой. Последние шесть недель он катался с другими ребятами. Вроде бы с ним все в порядке. Илья на пути к тому, чтобы стать нашим первым номером. Ему есть что доказывать. И похоже, Самсонов готов взять ситуацию в свои руки»,— сказал Брайан Маклеллан.

Отметим, планировалось, что основным вратарем «Кэпиталс» станет Хенрик Лундквист, который подписал с командой из Вашингтона соглашение в это межсезонье, однако из-за проблем с сердцем шведский голкипер объявил о пропуске сезона. В дальнейшем есть риск того, что вратарь вообще закончит карьеру.

Напомним, Илья Самсонов — воспитанник магнитогорского «Металлурга». Вратарь был в «Вашингтон Кэпиталс» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим 22-м номером. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «столичных» и одержал 16 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 91,3% отраженных бросков.