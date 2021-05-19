Владимир Ткачев и Сергей Плотников попали в рейтинг самых дорогих игроков КХЛ

Всего в топ-95 — 17 игроков из «Металлурга» и «Трактора»

17 хоккеистов из магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» попали в список самых дорогих игроков нового сезона КХЛ. Свежий рейтинг заработных плат спортсменов опубликовал «Спорт-Экспресс». При этом ни одного игрока «сталеваров» и «черно-белых» нет в топ-5 списка.



По информации издания, самыми дорогими для южноуральских команд стали нападающий «Металлурга» Сергей Плотников и форвард «Трактора» Владимир Ткачев. Как пишет «Спорт-Экспресс», хоккеисты получат за этот сезон по 75 миллионов рублей. Столько же за год заработают игроки «Локомотива» Алексей Марченко и Андре Петерссон.

По 65 миллионов рублей за сезон 2021/2022, по информации «Спорт-Экспресса», получат форварды «сталеваров» Тэйлор Бек и Николай Прохоркин, а также новички «черно-белых» — нападающий Теему Пулккинен и защитник Альбер Яруллин. 55 миллионов рублей «Трактор» заплатит Нику Бэйлену, столько же «Металлург» отдаст Брэндану Лайпсику и Егору Яковлеву. Таким образом, тройка представителей Южного Урала попала на 25-е место рейтинга. В 50 миллионов рублей челябинцам обойдутся Томаш Гика и Лукаш Седлак, еще 45 — защитник Лоурен Пилут. Такую же сумму магнитогорцы отдадут нападающему Андрею Чибисову. Капитан «Трактора» Сергей Калинин за следующий сезон заработает 41 миллион рублей, по 40 миллионов «Магнитка» отдаст Григорию Дронову, Максиму Карпову и Линусу Хультстрему.

Как пишут авторы «Спорт-Экспресса», на зарплаты хоккеистов повлияло введение потолка зарплат в КХЛ. Из-за новых ограничений игроки больше не смогут рассчитывать на сохранение предыдущих сумм, однако есть и обратные примеры. При этом авторы отмечают, что команды не из крупных городов вынуждены переплачивать, поскольку при прочих равных хоккеисты выберут Москву, Санкт-Петербург или Казань.

«Центрфорварды высокого уровня, да еще и с российским паспортом ценятся вдвойне. Так что Владимир Ткачев после перехода из „Локомотива“ в „Трактор“ по-прежнему будет получать 75 млн рублей в год. Вместе с ним из Ярославля в Челябинск проследовал финский нападающий Теему Пулккинен, который будет зарабатывать на 10 млн больше после перехода»,— пишут авторы «Спорт-Экспресса».

Отметим, ни одного хоккеиста из «Металлурга» и «Трактора» нет в топ-5 рейтинга по зарплатам. Самым дорогим игроком КХЛ издание называет Дмитрия Яшкина из московского «Динамо», который заработает 115 миллионов рублей. При этом если форвард уедет в НХЛ, то его место в списке займет защитник «Барыса» Даррен Диц, зарплата которого оценивается в 100 миллионов. На третьем месте с доходом в 95 миллионов рублей расположился капитан «Динамо» Вадим Шипачев. Следом за ним идут легионеры уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен, Филип Ларсен и Юха Метсола, которые должны заработать за следующий сезон 90 и 80 миллионов рублей соответственно.