Виталий Кравцов провёл 150-й матч за «Трактор»

Отметку форвард пересёк в игре против «Торпедо».

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов провёл юбилейный, 150-й матч в форме «Трактора». Такой отметки игрок достиг во вторник, 1 декабря, в игре против «Торпедо». Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе челябинской команды. За 150 матчей в КХЛ в составе «Трактора» форвард набрал 57 очков.



«Юбилейным для форварда „Трактора“ стал поединок в Нижнем Новгороде. 20-летний нападающий „чёрно-белых“ Виталий Кравцов провёл 150-й матч в КХЛ. Юбилейным для челябинского хоккеиста стал поединок против нижегородского „Торпедо“. Виталий Кравцов родился во Владивостоке и в детском возрасте перебрался в Челябинск. Нападающий является воспитанником хоккейной школы „Трактор“. В КХЛ дебютировал 10 декабря 2016 года в матче против „Адмирала“. Выйдя на лёд в возрасте 16 лет 11 месяцев и 17 дней, Кравцов стал одним из самых молодых дебютантов в истории „чёрно-белых“»,— сообщили сайту «Первый областной» представители «Трактора».

Отметим, что за Виталием Кравцовым уже стоит ряд достижений в КХЛ. Именно форвард челябинцев является самым молодым автором гола в плей-офф. Помимо этого на счету игрока бронза сезона 2017—2018 и молодёжного чемпионата мира — 2019, участие в матчах звёзд МХЛ и КХЛ и второй в истории «Трактора» приз лучшему новичку сезона.

Добавим, сейчас Виталий Кравцов находится в составе «чёрно-белых» на правах аренды. В Челябинск он вернулся из состава «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно они выбрали Виталия Кравцова в первом раунде драфта НХЛ под девятым общим номером.