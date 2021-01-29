Виталий Кравцов побил рекорд результативности в КХЛ

Нападающий «Трактора» установил достижение в матче против «Сибири»

Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов установил новый личный рекорд результативности. Нападающий обновил достижение по очкам, набранным в регулярном чемпионате КХЛ. Новый рекорд — 22 результативных балла — форвард установил в игре против «Сибири», которая состоялась в четверг, 28 января, и закончилась победой новосибирцев.



«В текущем сезоне Виталий Кравцов принял участие в 43 матчах и записал на свой счет 22 результативных балла. Заброшенная шайба в матче с „Сибирью“ позволила форварду установить новый личный рекорд результативности за один сезон. На данный момент с 15 шайбами Кравцов является лучшим снайпером „Трактора“ в регулярном чемпионате КХЛ 2020/2021»,— прокомментировали в пресс-службе «Трактора».

Свой гол Виталий Кравцов забросил в третьем периоде. Именно благодаря его шайбе челябинцы перевели игру в овертайм, однако в дополнительное время «Трактор» пропустил гол от Олега Ли.

После матча с «Сибирью» челябинцы, в активе которых 60 баллов, занимают пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда Анвара Гатиятулина проведет в понедельник, 1 февраля. Дома «Трактор» сыграет с «Ак Барсом».