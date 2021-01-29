Виталий Кравцов и Артем Минулин получили приглашения в сборную России

Игроки «Трактора» и «Металлурга» выступят на третьем этапе Евротура

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов и защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин получили вызовы в национальную сборную России по хоккею. Игроки выступят в составе «Красной машины» на третьем этапе Евротура — Шведских играх. Заявку на событие в пятницу, 29 января, огласили в Федерации хоккея России. Состав сборной ФСР анонсировала на своей странице в «Инстаграме».



Исполнять обязанности главного тренера национальной команды на Шведских играх будет Игорь Ларионов, который является наставником молодежной сборной России. Матчи третьего этапа Евротура «Красная машина» проведет 11, 13 и 14 февраля. В первый день турнира россияне в 19:00 по челябинскому времени сыграют с Финляндией, 13 февраля в 20:00 национальная команда скрестит клюшки со шведами, а 14 числа в 16:00 «Красной машине» будет противостоять сборная Чехии.