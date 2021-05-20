Василий Демченко стал игроком «Авангарда»

Бывший вратарь «Трактора» вернулся в КХЛ после сезона в Северной Америке

Бывший вратарь «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко стал игроком омского «Авангарда». Воспитанник челябинского хоккея подписал с обладателем Кубка Гагарина — 2021 соглашение на один сезон.



О контракте ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Ястребов». Как отметил генеральный менеджер омичей Алексей Волков, Василий Демченко является прогрессирующим голкипером, который при этом имеет большой опыт игры в КХЛ.

«В этом сезоне он получил опыт игры за океаном, и когда выпадал шанс, смотрелся очень надежно. Это говорит о его хорошем физическом и психологическим состоянии»,— подчеркнул Алексей Волков.

Отметим, вратарскую пару «Авангарда» в новом сезоне КХЛ составят Василий Демченко и Шимон Грубец. Добавим, голкипер Игорь Бобков, игравший до этого в составе омичей, подписал контракт с «Ак Барсом».

До 2019 года Василий Демченко был игроком челябинского «Трактора». Вратарь прошел весь путь от детской школы до основной команды. Однако затем он расторг контракт с «черно-белыми» и перешел в магнитогорский «Металлург». За «сталеваров» Василий Демченко отыграл до конца сезона 2019/2020, после чего уехал в систему «Монреаль Канэдиенс». В этом игровом году на счету воспитанника «Трактора» — четыре матча за фарм-клуб «канадцев» — «Лаваль Рокетс».

Добавим, в КХЛ Василий Демченко суммарно провел 223 матча, оформил 14 игр «на ноль» при 92,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,39.